Sağlık Bakanı Koca'dan deprem açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tekirdağ'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde can kaybı veya yaralanma olmadığını ve İl Ambulans Başhekimliğine çağrı yapılmadığını açıkladı. Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “23.20'de, Tekirdağ Şarköy açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor. Tekirdağ halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkyılmaz

