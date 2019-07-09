Sağlık Bakanı Koca'dan ‘Elif' bebek açıklaması

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan Arzu Sevilay ve Ali Akın Hıdır çiftinin iki kafalı olarak doğan bebekleri için Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama yaptı. 8 Mayıs'ta Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde iki kafalı olarak dünyaya gelen Elif bebek, için doktorlar yaşamasının imkansız olduğunu söyledi. Hastanede doğan bebeklerine pansuman bile yapılmadığını iddia eden çift, taburcu olduktan sonra kendi imkanları ile iki kafalı olarak doğan Elif bebeğe bakmaya başladı. Ailenin yaşadığı durum ve Elif bebeğin sağlık durumunun gündeme gelmesi sonrasında Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçerek, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi sürecini başlattı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden “Elif” bebek ile ilgili açıklama yaparak, durumun bakanlık tarafından takip edildiğini duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız tarafından 2 aylık Elif Hıdır bebeğin, ileri tetkikleri ve tedavi süreci için Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanemize yatışı sağlanmıştır. Elif yavrumuzun durumunu yakından takip ediyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum” dedi.

Ömer Faruk Cankurt

