İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık Bakanı Koca'dan Elif'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan Elif'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan Elif'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz altında 65 saat kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in bilincinin açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı olmadığını duyurdu.

Doğanlar Apartmanı'ndan 65 saat sonra sağ kurtarılan Elif Perinçek, mutfakta üzerine düşen sandalye sayesinde hayata tutunmuştu. Sürekli vazoyla yere vurarak ses çıkartan anne Seher Değerli Perinçek, enkaz altında 4 çocuğunu bir araya getirmiş fakat Elif'e yetişememişti. Annesi ve kardeşlerinin sağ olarak kurtarıldığı enkazdan, 65 saat sonra da Minik Elif sağ olarak çıkarıldı. Depremin simge isimlerinden biri olan Elif Perinçek'in, enkaz alanında yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavisi sürüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Elif'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca, "Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi" dedi.

İLGİLİ HABER
Elifi kurtaran itfaiyeci konuştu Elif’i kurtaran itfaiyeci konuştu
İLGİLİ HABER
65 saat sonra enkazdan çıkartılan Elifi üzerine devrilen sandalye hayatta tutmuş 65 saat sonra enkazdan çıkartılan Elif’i üzerine devrilen sandalye hayatta tutmuş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.