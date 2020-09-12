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Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Nisan ayında koronavirüs hastalarının \%65'inin, vefatların ise \%54'ünün İstanbul'da olduğunu belirtti.

Bakan Koca, nisan ayında ağır hastaların \%76'sının İstanbul'daki hastanelerde olduğunu belirterek son 1 ay içinde bu sayının İstanbul'da \%42 artığını ifade etti.

Alınan tedbirler ile hasta sayısının \%72, vefatların ise \%78 azaldığına dikkat çeken Bakan Koca, 11 Eylül'de hasta sayısının geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca, filyasyon ekip sayısının da \%34 arttığını belirtti.

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