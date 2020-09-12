Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Nisan ayında koronavirüs hastalarının \%65'inin, vefatların ise \%54'ünün İstanbul'da olduğunu belirtti.

Bakan Koca, nisan ayında ağır hastaların \%76'sının İstanbul'daki hastanelerde olduğunu belirterek son 1 ay içinde bu sayının İstanbul'da \%42 artığını ifade etti.

Alınan tedbirler ile hasta sayısının \%72, vefatların ise \%78 azaldığına dikkat çeken Bakan Koca, 11 Eylül'de hasta sayısının geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca, filyasyon ekip sayısının da \%34 arttığını belirtti.