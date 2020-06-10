Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Covid-19'a doğrudan etkili ilaç, koruyucu aşı henüz bulunamadı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Covid-19'a karşı koruyucu aşının henüz bulunmadığı uyarısında bulundu. Bakan Koca paylaşımında, “COVID-19'a doğrudan etkili ilaç, koruyucu aşı henüz bulunamadı. Fakat salgının daha ilk döneminde, bilim, hastalığın bulaşma yolunu ve buna karşı alınacak tedbirleri bize gösterdi: Maske, mesafe, el hijyeni. İlacı olmayan hastalığa karşı elimizde sadece tedbir var. Lütfen uyalım” ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları;

- Bizlerle gece gündüz mesai yapan bakanlık görevlilerimize sevgi ve takdirlerimi ifade etmek istiyorum. İl Sağlık müdürlüklerimizi, filyasyon ekibimizi gelinen nokta için kutluyorum.

- Kısıtlamanın bitmesi tehlikenin bittiği anlamına gelmez

- Normalleşmenin şartı, virüsün kökünü kazıyana kadar hayatımızı maske, mesafe, hijyen kuralına göre düzenlemek

65 YAŞ ÜSTÜ HAKKINDAKİ KARARLAR

65 yaş üstü büyüklerimiz sabah 10 ile akşam 8 arasında dışarı çıkabilecektir. Bu grubun evde kalmasının sebebi Kovid19'a karşı ciddi dezavantaja sahip olmalarıdır. Kısıtın neredeyse tümden kalkmış olmasının anlamı dezavantıjın ortadan kalkması değildir.

"HASTALIĞA YAKALANMA ORANI YAKLAŞIK YÜZDE 50 ORANINDA AZALDI"

65 yaş üstü büyüklerimize sokağa çıkma yasağı konmadan önce vakaların yüzde 15,7'si bu yaş grubundandı. Sokağa çıkma yasağından sonra bu oran yüzde 7,5'a düştü. Hastalığa yakalanma oranı yaklaşık yüzde 50 oranında azalmıştır. Evde kalarak elde edilen bu sonuçlar dışarıda tedbirlere tam uyumla sürdürülmelidir.