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Sağlık Bakanlığı: '12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır'

Sağlık Bakanlığı: '12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır'
Sağlık Bakanlığı: '12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır'

Sağlık Bakanlığı: '12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır'

Sağlık Bakanlığı: "Bakanlığımızın hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilâveten 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam edeceğimizi açıklamıştık. İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır."

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