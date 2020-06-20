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Sağlık Bakanlığı, 400 öğrenciye COVID-19 bulaştığı iddiasını yalanladı

Sağlık Bakanlığı, 400 öğrenciye COVID-19 bulaştığı iddiasını yalanladı
Sağlık Bakanlığı, 400 öğrenciye COVID-19 bulaştığı iddiasını yalanladı

Sağlık Bakanlığı, 14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında “400 öğrenciye COVID-19 bulaştığı ve bu öğrencilerin karantinaya alındığı” yönünde sosyal medyada yer alan iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında,14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında “400 öğrenciye COVID-19 bulaştığı ve bu öğrencilerin karantinaya alındığı” yönünde sosyal medyada yer alan iddialar gerçek dışıdır. ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavında, yalnızca Kocaeli'de sınava giren bir öğrencide hastalık tespit edilmiştir. Aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 sınav gözetmeni temaslı kabul edilerek testleri yapılmış, tamamının sonucu negatif çıkmıştır.Bu mesnetsiz iddiaların, LGS ve YKS öncesinde öğrencileri paniğe sevk etmek dışında bir amaç taşımadığı ortadadır." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'dan da açıklama geldi

Sağlık Bakanı Koca: "Dün sosyal medyada yayımlanan, geçen cumartesi MSÜ sınavında 400 öğrenciye hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan Covid-19 hastası bir kişi, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır."

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