Sağlık Bakanlığı 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacakları müjdesini verdi. Bakan Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 8 bin 844 sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. 3 bin 762'si hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 476'sı sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak” dedi.

Tercih kılavuzunun ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adayların tercihlerini 14-20 Şubat tarihleri arasında yapabileceğini belirten Koca, “Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. Öte yandan 2020 yılı sözleşmeli sağlık personeli alımına esas planlama çalışmalarımızı bitirdik, pozisyon ihdası ve açıktan atama izni için ilgili kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu atamaların vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Neşra Durmaz

