İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Karantina süresi 10 güne düştü

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Karantina süresi 10 güne düştü
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Karantina süresi 10 güne düştü

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’ni güncelledi.

Buna göre aşısız olan yahut aşı dozları tamamlanmamış kişilerin Covid-19 yakın temaslısı olması halinde semptom takibi yapılarak, herhangi bir semptom gelişmediğinde 10'uncu günde PCR yapılmaksızın karantina sonlandırılabilecek.

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'ni güncelledi. Yapılan güncellemede şu ifadeler yer aldı:

“Aşısız olan yahut aşı dozları tamamlanmamış kişilerin Covid-19 yakın temaslısı olması halinde karantina süresi genel olarak 14 gün önerilmektedir. Bununla birlikte semptom takibi yapılarak, herhangi bir semptom gelişmediğinde 10. günde de kalan günlerde maske ve mesafeye dikkat etmek suretiyle PCR yapılmaksızın karantina sonlandırılabilir. Karantinanın 10. günde sonlandırılma uygulaması yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen alanlarda uygulanmaz.”

Utku Şimşek
 

İLGİLİ HABER
Çöp atmak için karantinayı delen koronalı genç, 4 bin 50 lira ceza yedi Çöp atmak için karantinayı delen koronalı genç, 4 bin 50 lira ceza yedi
İLGİLİ HABER
Karantinada olması gerekirken çarşıda yakalanınca 3 bin 150 lira ceza kesildi Karantinada olması gerekirken çarşıda yakalanınca 3 bin 150 lira ceza kesildi
İLGİLİ HABER
Karantina ihlali manzaraları değişmedi: Temaslı öğrenci en işlek caddede alışveriş yaparken tespit edildi Karantina ihlali manzaraları değişmedi: Temaslı öğrenci en işlek caddede alışveriş yaparken tespit edildi
İLGİLİ HABER
Kırıkkalede korona virüs karantinasını ihlal eden şahsa 4 bin 50 lira ceza Kırıkkale'de korona virüs karantinasını ihlal eden şahsa 4 bin 50 lira ceza

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.