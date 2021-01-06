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Sağlık Bakanlığı: 'Aşı ile ilgili gelen mesajlara itibar etmeyiniz'

Sağlık Bakanlığı: 'Aşı ile ilgili gelen mesajlara itibar etmeyiniz'
Sağlık Bakanlığı: 'Aşı ile ilgili gelen mesajlara itibar etmeyiniz'

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini, bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunun unutulmaması gerektiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son zamanlarda gündeme gelen, Covid-19 aşısı konusunda gelen veya gelebilecek çağrı veya mesajlar hakkında bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Sizi arayıp ‘Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere; adınızı ve adresinizi vermeyin veya telefonunuza gelebilecek ‘Aşı Randevu Oluşturma' konulu mesajlara cevap vermeyin.

Covid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız! Covid-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz.”

Utku Şimşek
 

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