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Sağlık Bakanlığı duyurdu! 17 bin 689 personel alınacak

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 17 bin 689 personel alınacak
Sağlık Bakanlığı duyurdu! 17 bin 689 personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacaklarını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdasının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını belirten açıklamada, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı Aralık ve Şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız.

7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız" dedi.

Atamaların sağlık camiasına hayırlı uğurlu olmasını dilediğini belirten Koca, duyuruların Bakanlığın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) ve ÖSYM'nin(http://www.osym.gov.tr) internet sitelerinden takip edilebileceğini kaydetti.

Neşra Durmaz


 

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