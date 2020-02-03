Sağlık Bakanlığı korona virüse karşı limanlarda denetimlerini sürdürüyor

Çin'den dünyaya yayılan korona virüsünden vatandaşları korumak için birçok alanda önlemler alındı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı da limanlarda gemilere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerini özenle sürdürüyor.

Ambarlı Limanı'nda da dünyanın çeşitli noktalarından özellikle Çin'den gelen gemilere karşın önlemler arttırıldı. Bu kapsamda gemi limana gelmeden en az 24 saat önce Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından alınan deniz sağlık bildirimi ve önceden uğranılan 10 liman üzerinden yapılan risk analizleri de derinleştirildi.

Deniz sağlık bildiriminde yer alan personel listesi, gemideki canlı hayvana kadar birçok konu korona tehlikesine karşı titizlikle inceleniyor. Ardından herhangi bir risk olmadığı belirlenen gemiler için ambulansın yanı sıra bir doktor ve 5 sağlık memurunun görev yaptığı limana giriş izni veriliyor. Ambarlı Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Sorumlu Doktoru Murat Serdar Karadeniz de limandaki denetim sürecine dair bilgi verdi.

Gemilere yönelik yapılan denetimlerin korona virüsüne karşı titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Ambarlı Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Sorumlu Doktoru Murat Serdar Karadeniz, “Türkiye çapında 33 sahil sağlık denetleme merkezimiz zaten halk sağlığını tehdit eden bütün durumlarda belli bir prosedürümüz var. Bize gelen gemilerin çoğu konteyner ve kuru yük gemileridir. Bu gemiler yaklaşmadan önce bize mutlaka sağlık bildirimlerinde bulunurlar. Bu bildirimleri çerisinde son on limanı ve tayfa listesi de vardır. Halk sağlığını tehdit edecek herhangi bir durum var ise biz bunlara yük boşaltma izni ya da yanaşma izni vermeyiz. Eğer hasta ya da enfektif şüpheli bir durum var ise biz gemiyi açıkta muayene ederiz. Gerekli incelemeleri yaparız. Bildirimlerde bir sağlık sorunu var ise bu gemiyi zaten demirli alanda karantiya alırız" ifadelerini kullandı.

Olası bir virüs tespit edilmesi durumunda 112 ekipleri ile koordineli şekilde çalıştıklarını söyleyen Karadeniz, "Bulaşıcı hastalıklarda kullandığımız negatif basınçlı sedyelerle gelinir, gemideki hastalar bu şeklide tahliye edilir. Daha sonra sağlık bakanlığımızın belirlediği referans hastanelere transfer sağlarız" şeklinde konuştu.

Sadece korona virüsü değil kimyasal, biyolojik ve radyolojik tüm tehlikelere karşısında gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Karadeniz, şu ana kadar korona virüs şüphesiyle herhangi bir tespit olmadığının altını çizdi.

Öte yandan liman ve deniz ambulansının denizde gezdiği o anlar havadan görüntülendi.

Hasibe Karadağ - Alper Suat Tutaşı