Sağlık Bakanlığı kullanıma sundu! İnternetten Korona virüs testi nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı internet üzerinden online koronavirüs testini vatandaşların hizmetine sundu.! İnternetten Korona virüs testi nasıl yapılır? Korona virüs artık ülkemizde. Koronavirüsün önüne geçebilmek için sağlık bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanlığı koronavirüsle ilgili çalışmalarını hızla sürdürüyor. Alo 184 hattının devreye girmesinden sonra şimdi de korona virüs için insanların hastalıklı olup olmadığını kolayca sorgulayabileceği testli sistem olan koronaonlem.saglik.gov.tr adresi kullanıma açıldı. Vatandaşlar TC kimliği ile siteye girerek koronavirüs testini yapabilecekler. İşte korona virüs testiyle ilgili detaylar...

KORONOVİRÜS İÇİN GİRİŞTE İSTENİLEN BİLGİLER

*TC KİMLİK NO

*BABA ADINIZ

*DOĞUM YILINIZ

*TELEFON NUMARANIZ (Telefon numaranız acil bir durumda size daha kolay ulaşılabilmek için istenmektedir.)

Korona virüs alarmından sonra Sağlık bakanlığı'nın devreye soktuğu sisteme girebilirsiniz ve kolayca testinizi sonlandırabilirsiniz.