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Sağlık Bakanlığı: 'Son 24 saatte 47 kişi korona virüsten hayatını kaybetti'

Sağlık Bakanlığı: 'Son 24 saatte 47 kişi korona virüsten hayatını kaybetti'
Sağlık Bakanlığı: 'Son 24 saatte 47 kişi korona virüsten hayatını kaybetti'

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 47 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 542 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, toplam vaka sayısının 138 bin 657, can kaybının ise 3 bin 786 olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, 24 saatte bir güncellediği Türkiye'deki günlük korona virüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, bugün 36 bin 187 test yapılırken, bin 542 kişinin testi pozitif çıktı. Son 24 saatte korona virüs dolayısıyla 47 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 211 kişi iyileşerek taburcu oldu. Bugünkü sayılarla beraber Türkiye genelinde toplam test sayısı 1 milyon 370 bin 598, toplam vaka sayısı 138 bin 657, toplam vefat sayısı 3 bin 786, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 154, toplam entübe hasta sayısı 598 ve toplam iyileşen hasta sayısı 92 bin 691 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü korona virüs tablosunu, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" ifadelerini kullanarak paylaştı.

Mevlüt Hasgül
 

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