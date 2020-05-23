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Sağlık Bakanlığı: 'Son 24 saatte korona virüsten 32 can kaybı, bin 186 yeni vaka'

Sağlık Bakanlığı: 'Son 24 saatte korona virüsten 32 can kaybı, bin 186 yeni vaka'
Sağlık Bakanlığı: 'Son 24 saatte korona virüsten 32 can kaybı, bin 186 yeni vaka'

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 32 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 186 yeni vaka tanısı konulduğunu, bin 491 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 23 Mayıs verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 32 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 308 oldu. Bugün toplam 40 bin 178 test yapılırken, bin 186 yeni vaka tanısı kondu. Toplam vaka sayısı ise 155 bin 686 oldu. Bugünkü bin 491 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 117 bin 602'ye yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 388, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 775 olduğu açıklandı.

“Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre sosyal mesafe” ifadelerini kullandı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

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