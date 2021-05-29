Sağlık Bakanlığı 'Temaslı Takibi Rehberi'ni güncelledi: Karantina süreleri uzadı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 ile mücadele kapsamında hazırlanan 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi'ni güncelledi. Güncellemeye gerekçe olarak varyant virüslerin yayılımının önüne geçilmesinin hedeflendiği gösterildi.

Öte yandan bir önceki güncelleme ile yakın temaslılar için 10 güne düşürülen karantina süresi yeniden 14 güne çıkarıldı. Ayrıca bir önceki rehbere göre iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişiler için, 3 ay içindeki riskli temaslarında karantina zorunluluğu yoktu. Son güncelleme ile aşılananlar da karantinaya alınacak. 7'inci gün verdikleri PCR testinin negatif çıkması halinde karantinaları sona erecek.

Güncellenen 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlenimi ve Filyasyon Rehberi'nde güncelleme ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Yakın temaslı olarak değerlendirilen kişiler son temaslarından sonraki 14 gün boyunca karantinaya alınmalıdır, Karantinaya alınan kişiler Covid-19 semptomları açısından telefon ile sorgulanarak izlenmeli, gerekir ise ev ziyareti yapılmalıdır. Temaslı takibi İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilmeli ve aile hekimleri ile birlikte yürütülmelidir.

Temaslı değerlendirilmesi yapılırken, semptomatik vakalarda semptomların ortaya çıkmasından önceki 2 gün (48 saat) ,asemptomatik vakalarda PCR testi için numune alınmasından önceki 2 gün (48 saat) içinde temaslı olan kişiler değerlendirmeye alınır.

Kesin Covid-19 tanısı almış ya da iki doz aşı olmuş kişiler (ikinci doz uygulamasının üzerinden 14 gün geçmiş olmak kaydı ile) tanı aldığı ya da 2. aşı dozundan 14. günden sonraki 3 ay içerisinde başka bir Covid-19 vakası ile temasının olması durumunda temaslı olarak değerlendirilirler; yakın temaslı kapsamında olanlar 14 gün süreyle karantinaya alınır. 7. gün yapılan PCR testi sonucu negatif ise karantinaları sonlandırılır. Ancak hane halkı ya da hizmet verdikleri kişiler arasında risk grubunda olan kişiler varsa, 14 gün süre ile bu kişilere yakın temastan ya da hizmet vermekten kaçınırlar, kişiler kendilerini semptom takibine alırlar.

Yukarıda tanımlanan durumların üzerinden 3 aydan fazla bir zaman geçmişse, bu kişiler rutin temaslı algoritmasına göre değerlendirilir.”

Utku Şimşek

