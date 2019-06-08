Sağlık Bakanlığı yetkilileri minik Hira için harekete geçti

Kosova'da sıcak su kaynaklı olarak vücudunun yüzde 40'ı yanan 3 yaşındaki Hira Ferati, iki ülke arasında var olan sağlık alanındaki anlaşma kapsamında Türkiye'ye kabul edildi.

Kosova Sağlık Bakanlığı'ndan “acil koduyla” bildirim alan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, öncelikle hastaya ilişkin bilgileri edinerek hastayla ilgili İstanbul ve Ankara'da uygun hastane seçimi için çalışmalara başladı.

MİNİK HİRA ANKARA'YA GETİRİLDİ

Kısa sürede çalışmaları tamamlayan ekiplerin, konuyu Kosova Sağlık Bakanlığına iletmesinin ardından Kosova makamlarınca organize edilen ambulans uçak, küçük Hira ile havalanarak Ankara'ya ulaştı. Minik Hira, Türkiye Sağlık Bakanlığı 112 ekiplerince Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Her iki eli sirküler yanık, göğüs ön duvarı ile kolları da yanık olan Hira'ya, burada pansumanları yapıldı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Hastaneden edinilen bilgilere göre, Hira'nın genel durumu iyi ve bilinci açık. Uzun süre takibi yapılacak olan Hira'nın destek tedavileri kaldırıldığı hastanede hala devam ediyor.

Neşra Durmaz