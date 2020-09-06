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Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme Resmi Gazetede

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme Resmi Gazetede
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme Resmi Gazetede

Sağlık Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeye göre, Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla 1 Ağustos 2020'den itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle ek ödeme yapılabilecek.

Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak. Görevinden dolayı bulaşıcı ve salgın yakalanan personelin çalışmadığı günler, mesai içi sayılacak. Resmi Gazete yayımlanan karar göre, 1 Ağustos 2020'den itibaren 3 ay süreyle kapsamı ve oranı Sağlık Bakanı tarafından belirlenmek üzere sağlık personeline ek ödeme yapılacak. Yapılan ödeme tutarı, toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek. Ayrıca, görevinden dolayı bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan çalışanlar, kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere mesai içi çalışılmayan günler kapsamında değerlendirilecek.

Mehmet Kalay - Muhammet Mücahit Dereli

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