İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 kişi istihdam edilecek

Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 kişi istihdam edilecek
Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 kişi istihdam edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 kişinin istihdam edileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS ile 6 bin 69 hemşire, bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42 bin 500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Muhammed Musab Gümüşer
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.