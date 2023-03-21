Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 kişi istihdam edilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS ile 6 bin 69 hemşire, bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecektir. Alım süreçlerinin başlatılması için, başvuru kılavuzları İŞKUR'a ve tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderilmiştir. 42 bin 500 yeni çalışma arkadaşımıza ve bakanlığımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Muhammed Musab Gümüşer



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