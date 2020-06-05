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Sağlık Bakanlığından iş yerleri için afiş

Sağlık Bakanlığından iş yerleri için afiş
Sağlık Bakanlığından iş yerleri için afiş

Sağlık Bakanlığı tarafından normalleşme sürecinde faaliyet gösterecek iş yerleri için afişler hazırlandı. Hazırlanan afişlerde hem bütün iş yerleri için ortak tedbirler hem de sektörlere özel tedbirler yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörlere özel olarak hazırlanan rehberler doğrultusunda iş yerleri için afişler oluşturularak yayımlandı. Yayımlanan afişlerde bütün iş yerleri için ortak tedbirlerin yanı sıra her sektöre özel hazırlanan çalışma hayatı tedbirleri de yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklara resmi yazı ile gönderilen afişler, kurum, kuruluş ve işletmelerde kullanılabilecek.

Bakanlığın sitesinde yayımlanan afişlere şu linkten ulaşılabilir:

“https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/calisma-rehberi-afisleri.html”

Neşra Durmaz

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