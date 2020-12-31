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Sağlık Bakanlığı'ndan Osmaniye'ye 6 ambulans

Sağlık Bakanlığı'ndan Osmaniye'ye 6 ambulans
Sağlık Bakanlığı'ndan Osmaniye'ye 6 ambulans

Sağlık Bakanlığı tarafından Osmaniye’ye tahsis edilen 6 yeni ambulans, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Ambulanslar İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz tarafından İl Ambulans Servisi Başhekimliğine teslim edildi. Teslim töreninde konuşan Öznavruz, “Yeni hizmete sunulan ambulanslarla birlikte acil sağlık hizmetlerimiz daha da güçlendi. Acil sağlık hizmetlerinin başarısının en önemli göstergelerinden biri vakaya ulaşım süresidir. Acil sağlık hizmetlerimiz yaygın istasyon ağıyla vakalara kısa bir sürede müdahale ediyorlar. Bakanlığımız tarafından ilimize tahsis edilen ambulansların hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Teslim edilen ambulanslar hizmete sunuldu.

Selçuk Kaya
 

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