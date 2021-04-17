Sağlık Bakanlığı'ndan 'Ramazanda sigarayı bırakma' çağrısı

Sağlık Bakanlığı tarafından, sigara ve tütün kullanımının, Covid-19 ile mücadelede her zamankinden çok daha fazla tehlike içerdiği belirtilerek, Ramazan ayının sigarayı bırakmak için fırsata dönüştürülebileceği aktarıldı.

“Sigara kullanımı, Ramazan ayında da son derece ciddi sağlık sorunlara sebep olabiliyor”

Sağlık Bakanlığı tarafından, Bilimsel çalışmaların, sigara kullanan ve tütün dumanına maruz kalan kişilerin, kullanmayan ve sigara dumanına maruz kalmayana göre Covid-19'a yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunun belirlendiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Sigara kullanımı, Ramazan ayında da son derece ciddi sağlık sorunlara sebep olabiliyor. Tüm gün sigara kullanılmamasının ardından, iftar sonrası üst üste sigara içilmesi ya da başka bir tütün ürünü kullanılması ile kandaki nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde ani yükselmeler oluyor. Bunun etkisiyle damarlarda daralma meydana geliyor ve organlara yeterli oksijenin taşınması zorlaşıyor. Bunun sonucu olarak da tansiyon yükselmesi, beyin kanaması ve inme riski artıyor. Ayrıca ani nikotin artışı, çarpıntıya sebep oluyor ve kalp krizi riskini artırıyor.

İftar ile sahur arasındaki kısa sürede, bir tam günde tüketilen tütün ürünü miktarı tüketilirse zararlı etkiler katlanarak artıyor. Bu sebeplerle iftarla birlikte hemen tütün ürünü kullanımına başlamamak hatta Ramazan ayını bu bağımlılıktan kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirmek gerekiyor.”

Bakanlık tarafından, tütün bağımlılığı ile mücadelede, tütün ürünlerinden ayrı kalınan süre uzadığında ve sürekli hale geldiğinde tütün ürünlerine duyulan fiziksel ihtiyacın da o kadar azaldığı ifade edilirken Ramazan ayı gibi özel günlerde, sigara kullananların kararlılığına ve iradesine olumlu katkı sağlayıp bırakma sürecinin kolaylaştığı vurgulandı.

“Ramazan ayını fırsat bilerek sigarayı bırakmaya davet ediyoruz”

Sağlık Bakanlığınca sigarayı bırakmak isteyenler için “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı”nın Ramazan ayında da 7 gün 24 saat hizmet verdiği aktarılarak şu ifadelere yer verildi:

“Danışma Hattında, sigara bırakma sürecini kolaylaştıracak bilişsel-davranışsal tedavilere ilişkin destek sağlanırken, sigara bırakma polikliniklerinde hekimlerimiz tarafından uygun hastalara ilaç tedavisi de başlanabiliyor. Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçlar, vatandaşlarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunuluyor.

Tütün ürünü kullanımı bırakıldığı andan itibaren oluşturduğu sağlık riskleri azalıyor ve vücutta olumlu bir değişim başlıyor. Bu nedenle sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanan vatandaşlarımıza Ramazan ayını fırsat bilerek Sağlık Bakanlığının da desteğiyle sigarayı bırakmaya davet ediyoruz.”

Mustafa Cenik

