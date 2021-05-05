Sağlık Bakanlığından ‘Tam Kapanma' konulu yeni yazı

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

“İlgide kayıtlı yazı ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yayımlanan ‘Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu 27/04/2021 tarihli ve E66836956-010.07.01-17665 sayılı kararda yer alan ‘Yine hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür' ifadesi kapsamında aşılama ve filyasyon hizmetlerini kesintiye uğratmaması amacıyla ilgili tarihlerde birinci basamak sağlık kuruluşlarında görev alacak asgari sağlık personeli sayısına ilişkin kararların, illerde il sağlık müdürü, ilçelerde ise il sağlık müdürünün görüşü alınmak suretiyle ilçe sağlık müdürü/toplum sağlığı başkanı tarafından alınacağı belirtilmişti. Sahadan iletilen uygulama farklılıklarına istinaden uygulamaya yönelik açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda ilgili tarihlerde hizmet ihtiyacına göre TSM/İSM'lerde ilçe yöneticilerinin, ASM'lerde ise birimlerine kayıtlı nüfustaki kişilerin koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyerek aile hekimlerinin kendi planlamalarını yapmaları gerekmektedir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.”

Utku Şimşek