Sağlık çalışanı evinde ölü bulundu

Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi 14. Cadde üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalıştığı öğrenilen Murat Durucan'ı hareketsiz şekilde gören yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Ekipler, yaptıkları ilk müdahalede Durucan'ın hayatını kaybettiği belirledi. Durucan'ın cenazesi, polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli de, taziye mesajı yayınlayarak, "Sevecen tavrı ve sürekli gülen yüzü ile hepimizin gönlünde yer tutan, Kayseri Şehir Hastanesinde görevli mesai arkadaşımız Murat Durucan'ın vefat haberi bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sağlık camiamıza başsağlığı dilerim" dedi.

Ali Göç

