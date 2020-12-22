Sağlık çalışanı para vermediği için bıçaklandı

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.D., teyzesinin kocası Ali Aldatmaz'ın görev yaptığı Sarıçam Sıtma Savaş Birimi'ne gitti.

Burada B.D. para istediği Aldatmaz'ı vermediği için bıçakla yaralayıp kaçtı. Aldatmaz, ambulans ile önce Balcalı Hastanesine, ilk müdahalenin ardından ise Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Aldatmaz ağır yaralandığı için yoğun bakıma kaldırıldı. Bu arada zanlı ise Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından annesinin evine kaçtığı sırada yakalandı.

Polis zanlıya bıçağı attığı yeri göstermesi için bir süre arazide ve apartman içinde arama yaptı. Ancak B.D. bıçağı attığı yeri göstermedi. Zanlı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya