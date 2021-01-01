Sağlık çalışanları 2021'e çalışarak giriyor

Çin'in Wuhan kentinde çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan ve her geçen dünya genelinde binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip korona virüsle mücadele en önemli rolü sağlık çalışanları üstlendi. Salgının başladığı ilk günden bu güne kadar, yaşamlarından ödün vererek çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları yeni yıla da görev yaptıkları hastanede çalışarak giriyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin sağlık çalışanları hastaların sağlıklarına kavuşmaları için görevleri başında, yeni yılda da canla başla çalışmalarını sürdürüyor. 2021'i çoğu meslek grubu evinde karşılama fırsatı bulurken, sağlık çalışanları ise hastanelerde bütün birimleriyle hizmetlerini aksatmadan sürdürmeye devam ediyor.

“HASTALARIN KAYBIYLA VE İŞ ARKADAŞLARIMIZIN HASTALANMASIYLA BU SÜREÇ BİZİ ÇOK ÜZDÜ VE ZORLADI”

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Covid Bölümü Pediatri Asistan Doktoru Hazal Keskin, “Yoğun bir süreç geçiriyoruz. Hiç bilmediğimiz bir hastalıkla mücadele ediyoruz. Tedavi süreci sürekli değişiyor. Hasta sayısı sürekli artıyor. Bizler de hastaların kaybıyla ve iş arkadaşlarımızın hastalanmasıyla bu süreç bizi çok üzdü ve zorladı. Ailemizle, arkadaşlarımızla görüşemedik. Yeri geldi eşimizle aynı odanın içinde oturamadık. İnşallah atlatacağımız düşünüyorum yeni yıla girerken bu süreci. Aşının gelmesiyle birlikte hastalık sürecini daha kolay atlatabileceğiz. Pediatri bölümünde doktorum o yüzden çocuklara sağlık sıhhat ailelerine de sabır diliyorum” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKKININ ÖDENEMEYECEĞİNİ ZATEN MİLLETİMİZ BİZE GÖSTERİYOR”

Supervisor hemşire olan Ceren Çelebi ise, “Bu süreçte sağlık çalışanlarını üzerinde çok büyük yük vardı. Ekip arkadaşlarımızın hepsi çok büyük mücadele verdi. Çok hasta kaybettik, çok hasta kurtardık. Sağlık çalışanlarının hakkının ödenemeyeceğini zaten milletimiz bize gösteriyor. 2021'de pandeminin bitmesi beklentimiz var. Aşıların işe yaramasını ve hastalarımızın daha çabuk iyileşmesini bekliyoruz. Doktor ve hemşirelerimizin şartlarının iyileştirilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“2021'DEN BEKLENTİM VATANDAŞLARIMIZIN DAHA BİLİNÇLİ OLMASI”

Kadın hastalıkları ve doğum doktoru Merve Atasoy ise, “Sağlık çalışanları olarak bu süreçte çok yıprandık. Hasta yoğunluğumuz arttı. Çalışanlar olarak nöbet sayılarımız arttı. Kadın doğum covid servislerimizde de nöbetlerimiz var. 2021'den beklentim vatandaşlarımızın daha bilinçli olması. Maske takmaya özen göstermesi. Söylenilen kurallara uymaları ve aşı yaptırmaları” dedi.

Furkan Tan