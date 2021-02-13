Sağlık çalışanlarına 2. doz aşı uygulaması başladı

Ankara Üniversitesi Hastanesi yönetimi, 1. doz aşılamada olduğu gibi sorunsuz bir şekilde sürecin ilerlediğini belirterek, "12 Şubat 2021 itibariyle sağlık çalışanlarımızla birlikte 65 yaş üstü hastanelerimizden randevu almış olan vatandaşlarımızın aşılamaları hızlı bir şekilde ilerlemektedir" açıklamasında bulundu.

İbn-i Sina Hastanesi bünyesinde, 1. doz aşı uygulamasında planlanıp oluşturulan 10 adet gezici aşı ekiplerinin 2. doz aşı uygulaması için de aynı şekilde oluşturulduğu belirtildi. Gezici aşı ekipleri için katlarda, kliniklerde, akademik yerleşkede, acil serviste ve dersliklerde belirli odalar aşı odası olarak düzenlendi. Bu ekipler için planlanan 10 aşı odasında, bir aşı odasında bulunması gereken, acil yardım için acil müdahale arabası, yaşam bulgularını kontrol edebilmek için tansiyon aleti, temassız ateş ölçer, glukometre ve pulseoksimetre, sedye, sedye basamağı, portatif lavabo ve tüm atık kutuları uygun yerlere konularak odaların hazırlandığı ifade edildi.

Öte yandan, aşılamanın ikinci gününde Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın da 2. doz aşı uygulamasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Engin Yağcı

