İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Türkiye'nin dört bir yanında sağlık çalışanlarına alkışla destek geldi.

Milyonlarca vatandaş balkona ve camlara çıkarak alkış desteğinde bulundu. Sosyal medyadan da destek mesajları atan birçok vatandaş sağlık çalışanlarına desteklerini dile getirdi. Erzincan'da da vatandaşlar saat 21.00'de sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.

Sağlık çalışanlarının korona virüsüne karşı gösterdikleri başarılı mücadeleden dolayı Erzincan'da vatandaşlar balkonlardan bir dakika alkış tuttu. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse (COVID19) karşı canla başla çalışan sağlık ekipleri vatandaşlardan tarafından unutulmadı. Virüs ile başından beri mücadele eden sağlık çalışanları için vatandaşlar balkona çıkarak alkış tuttu. Bazı vatandaşlarda dairelerinin ışığını söndürüp açarak sağlık çalışanlarına destekte bulundu.

Selçuk Kaya
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.