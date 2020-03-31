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Sağlık çalışanlarına ‘beyaz' destek

Sağlık çalışanlarına ‘beyaz' destek
Sağlık çalışanlarına ‘beyaz' destek

DeFacto, sağlık çalışanlarının günlük ihtiyaçlarını karşılamak için ürün seti dağıtımına başladı.

Türkiye genelinde doktorundan hemşiresine hasta bakıcısında 112 acil servisine kadar binlerce sağlık çalışanı Koronavirüsle mücadele ediyor. Onların bu mücadelesine DeFacto'dan ‘beyaz' destek geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu zorlu süreci dayanışma ruhu içinde atlatmanın önemine vurgu yapan DeFacto, sağlık çalışanlarının günlük ihtiyaçlarını karşılamak için hastanelere içlerinde tişört ve çorapların olduğu ürün seti dağıtımına başladı.

Türkiye'de ilk Koronavirüs vakası 10 Mart tarihinde tespit edildi ve sağlık çalışanları o günden sonra izinsiz çalışmaya başladı. Hatta hastanede Koronavirüs bulaşma ihtimali yüzünden evlerine dahi girmeden global salgın ile mücadele ediyorlar. Kimisi hastanede, kimisi devlet misafirhanelerinde kimisi otelde kalıyor. Bu süreçte evlerine gidemedikleri için günlük giyim konusunda da sorun yaşayabiliyorlar. Sağlık çalışanlarına moral olmak için DeFacto'dan ‘beyaz destek' geldi.

Her hastaneye bin adet ürün
Türkiye ekonomisinin büyümesi için çalışan ve zor günlerde ise elini taşının altına koymaktan çekinmeyen marka, sağlık çalışanların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için hastanelere içlerinde beyaz t-shirt ve çorapların olduğu koli dağıtımına başladı. Salgın döneminde özveriyle çalışan sağlık personelinin yanında olmak adına Başakşehir Devlet Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne her hastaneye bin adet olmak üzere 3 bin adet ürün gönderildi. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeler çerçevesinde dezenfeksiyon işlemi uygulanarak hazırlanan ürün setleri yetkililere teslim edilirken benzer ürün setleri her gün İstanbul genelindeki 500'den fazla sağlık çalışanına ulaştırılacak.

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