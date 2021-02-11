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Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama İstanbul'da başladı

Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama İstanbul'da başladı
Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama İstanbul'da başladı

Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerçekleştirilen aşılama kapsamında, aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmasına İstanbul’da başlandı.

Sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama İstanbul’da başladı - Tıkla İzle

Türkiye'ye 25 Ocak'ta da 10 milyon dozluk aşının 2. sevkiyatının ilk bölümünü kapsayan 6,5 milyon doz aşı getirilmişti. Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için yürütülen aşılama kapsamında, aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmaya başlandı. Şişli Çağlayan'da bulunan Türkiye Hastanesi'nde görevli sağlık personeli sabah mesailerine başladıktan sonra sırası ile aşı olmaya başladı. Aşı çalışmalarının gün boyunca süreceği öğrenildi.

Yunus Emre Şeker - Hasan Zahid Ezim
 

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