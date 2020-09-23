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Sağlık çalışanlarına saldırı girişimi soruşturmasında 2 tutuklama

Sağlık çalışanlarına saldırı girişimi soruşturmasında 2 tutuklama
Sağlık çalışanlarına saldırı girişimi soruşturmasında 2 tutuklama

Ankara’daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturmada Ankara Adliyesi'ne getirilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında kimlik tespiti yapılan şüphelilerden 5'i gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 4'ü soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verdi. 17 yaşındaki şüpheli Berat O. ise çocuk savcısına ifade verdi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edilen şüphelilerden Soykan K. ve Muhammet Devran Ö., "görevini yaptırmamak için direnme" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanırken, diğer şüpheliler Yasin Ö., Mehmet Sadık Ö. ve suça sürüklenen çocuk Berat O.'nun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Abdullah Sarica

 

 

 

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