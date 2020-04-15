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Sağlık çalışanlarına şiddet cezaları arttırıldı!

Sağlık çalışanlarına şiddet cezaları arttırıldı!
Sağlık çalışanlarına şiddet cezaları arttırıldı!

Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 315 milletvekili oy kullandı. 290 milletvekili kabul, 25 milletvekili ret oyu kullandı.Sağlık Hizmetleri Kanunu'nda değişiklik yapılarak sağlık çalışanlarına şiddet cezaları arttırıldı.

Tüm parti gruplarının ortak önerisiyle getirilen sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda cezalar yüzde 50 oranında arttırılacak ve şiddete başvuranlara hapis cezası öngörülüyor.

BAKAN KOCA VEKİLLERE ÇAĞRI YAPMIŞTI!

Milletvekillerine seslenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vekillerine seslenmek istiyorum. Sağlık camiası olarak uzun yıllardır süren sorunumuz var. Kamuoyu vicdanı hiçbir seferinde sineye çekmedi. Hekimlerimizin diğer birçok personelimizin uğradığı şiddet haber konusu oldu. Yasalar şiddete eğilimli kişiler için caydırıcılıktan uzak kaldı. Yüce Meclisimiz sağlıkta şiddetin önlenmesi yasa teklifiydi beklenen adımı attı. Ülkemizde de bu suçların ancak caydırıcılıkla önlenebileceği açıktır. Caydırıcı sertlikte olması Cumhurbaşkanımızın da talebidir.

Sağlık çalışanlarımızın önemli bir kısmının mücadele ettiği bu günlerde yeni bir şiddet olayı toplum vicdanında bağışlanması mümkün değildir. Yasa tasarısı bizler içinde büyük önem taşımaktadır. Sağlık çalışanına dönük şiddet bu suçun toplum vicdanındaki karşılığı neyse o vicdanın adaletteki dengi bir ceza ile cezalandırılacaktır. Sizlerden isteğimiz bu yasa tasarısının meclisinin evet oyuyla bir an önce yasalaşmasıdır. Salgına karşı savaşta Meclisten personel için kalkan istiyoruz. Meclis oy birliğiyle bu yasayı çıkartırsa meclisimizi yürekten alkışlayacağız." ifadelerini kullanmıştı. 

 

 


 

 



 

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