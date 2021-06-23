Sağlık çalışanlarına uygulanan istifa yasağı kalkıyor

Sağlık Bakanlığınca Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının istifa, emeklilik ve izin taleplerine kısıtlama getirilmişti. Sağlık personeline yönelik istifa yasağının kaldırılacağı öğrenildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen yazı ile duyurulan uygulama 1 Temmuz itibarıylabaşlayacak.

Söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Covid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görev yapan personeli olası riske karşı koruyabilmek amacıyla başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere yönelik olarak birtakım düzenlemeler yapılmış ve uygulamaya konulmuştur.

Bu süreçte Bakanlığımızca gerek kamu sağlık hizmetinin verildiği sağlık tesislerinde, gerekse de merkez ve taşra teşkilatımızda görevli personelimizin enfekte olma riskini en aza indirebilmek ve kamu sağlık hizmetinin kesintisiz, etkin, verimli, salgının yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede her alanda yeterli sayıda ve mücadelede tecrübe kazanmış personel eliyle yürütülebilmesini teminen personel iş ve işlemlerine yönelik olarak Cumhurbaşkanlığımızca yayımlanan genelgeler dayanak alınarak Bakanlık makamının olurları ile Mart 2020 tarihinden günümüze kadar birçok genel yazı yazılarak teşkilatımıza duyurulmuş ve uygulanması sağlanmıştır.

Bu sürecin son döneminde Bakanlık makamının tensipleri ile yürürlüğe konulan 14.04.2021 tarihli ve E.1555 sayılı genel yazımız ile 29.04.2021 tarihli ve E.1695 sayılı genel yazılarımızın (istifa kısıtlaması da dahil) uygulanmasına 01.07.2021 tarihine kadar devam olunacak olup, bu tarihten sonra mer'i mevzuatın öngördüğü şekilde mutad uygulamalara devam edilecektir” dedi.

Utku Şimşek

