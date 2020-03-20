Sağlık çalışanlarına vatandaşlardan alkışlarla destek

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de yaptığı konuşmada saat 21.00'de alkışlarla destek istemişti.

Dün saat 21.00'de balkon ve camlara çıkan vatandaşlar sağlık çalışanları için alkış ve ıslıklarla destek vermişti. Vatandaşlar ikinci günde de balkon ve camlara çıkarak aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarını alkışladı. Trafikteki vatandaşlar kornalara basarak destek verirken, polis ekipleri de 1 dakika boyunca ekip araçlarının sirenlerini çaldı.

İzmir

Korona virüsle mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor. İzmir'de onlarca vatandaş saat 21.00 itibariyle, evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak alkışlı destekte bulunurken, trafikteki sürücüler ise korna çalarak bir dakika boyunca desteklerini sürdürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, tüm vatandaşlarımızı, korona virüsü ile mücadelede özveri ile çalışan sağlık personellerini alkışlı desteğe çağırmasının ardından, sağlık çalışanlarına karşı olan alkışlı destek gün geçtikçe büyüyerek devam ediyor.

İzmir'in birçok ilçesinde, korona virüsü ile mücadelede en ön saflarda bulunan ve gecesini gündüzüne katarak çalışmalarına hız kesmeden devam eden binlerce sağlık çalışanına destek vermek için saat 21.00 itibariyle esnaflar ve vatandaşlar alkışlı destekte bulunurken, trafikteki sürücüler ve polis ekipleri ile de siren ve kornoları ile bir dakika boyunca alkışlı destekte bulundu.

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık personellerine ‘alkış' desteğine 2. günde Ankaralılar kayıtsız kalmadı. Balkonlara çıkan vatandaşlar akşam saat 21.00'de sağlık çalışanlarına alkış ve ıslıklarla destek oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye halkını akşam saat 21.00'de camlara ve balkonlara çıkarak sağlık personellerini alkışlamaya ve destek olmaya çağırdı. Bakan Koca'nın çağrısına kayıtsız kalmayan Ankaralılar, çağrının ikinci gününde de akşam saat 21.00'de evlerinin balkon ve camlarından alkış ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına destek oldu.

Bakan Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, “Saat 21.00 Alkışında Buluşalım' Sağlık çalışanlarımızın mesaisi gece gündüz devam ediyor. Saat 21.00'da, haydi bir alkış daha! Minnettarlığımızın sesini bu akşam ve yarın bir kez daha duyuralım” diyerek ikinci günde Türk halkını balkonlara çıkarak sağlık personellerini alkışlamaya davet etti.

Bitlis

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkıp sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından dün tüm Türkiye saat 21.00'de sağlık çalışanlarına destek amacıyla balkonlarından yükselen alkışlar bugün de devam etti. Kampanya kapsamında Adilcevazlı vatandaşlar, saat 21.00'da evlerinin balkonlarına çıkıp dakikalarca sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

Malatya

Korona virüsle mücadelede ön plana çıkan sağlıkçılara destek, 2'nci gün de sürerek, alkışlarla teşekkür edildi.

Malatya'da sosyal medyadaki "Saat 21.00" etkinliğinin 2'nci günü de desteğe devam edildi. Korona virüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için balkon ve pencerelere çıkarak alkış tutup ıslık çalan ve zaman zaman balkon lambalarını yakıp söndüren vatandaşlar, sağlık çalışanlarına desteklerini devam ettirdi.

Sakarya

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, korona virüs ile mücadele eden sağlık ekiplerini alkış yağmuruna tuttu, sirenler eşliğinde selam verdi. Türkiye'de milyonlarca vatandaşın da destek olduğu kampanyada Sakarya polisinin alkış yağmuru havadan da görüntülendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medya hesabı üzerinden, Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınıyla gece gündüz mücadele veren sağlık personeli için tüm Türkiye'yi sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etti. Bunun üzerine saatler 21.00'ı gösterdiğinde tüm Türkiye genelinde balkon ve pencerelere çıkan milyonlarca vatandaş alkış ve tezahüratlar ile sağlık personeline destek verdi. Daha sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden tekrar paylaşım yapan Bakan Koca, "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye' Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun. Özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun! Üst üste üç gün alkışlayalım" diyerek bütün vatandaşları tekrar kampanyaya davet etti.

Sosyal medyada kısa sürede ilgi gören ve binlerce paylaşım yapılarak gündeme oturan çağrı için saatler 21.00'ı gösterdiğinde milyonlarca vatandaş balkon ve pencerelere çıkarak alkış, ıslık ve tezahüratlarla sağlık çalışanlarına olan desteklerini bugün de sürdürdü. Sakarya'da ise vatandaşların yanı sıra görevleri başında olan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de bulundukları polis merkezi çatısı ve önünde sağlık personelini 1 dakika boyunca alkışlayarak, sirenler eşliğinde selam verdi. Sağlık ekiplerine moral için başlatılan destek kampanyasının bir süre daha devam etmesi beklenirken, Sakarya polisinin alkış yağmuru ise havadan da görüntülendi.

Öte yandan, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, “Ülkemiz korona virüsle mücadelede tüm Dünya'nın takdirini topladı. Bu mücadelede takdire şayan bir fedakarlıkla ve sabırla görevini yapan tüm sağlık çalışanlarımızı alkışlıyor ve onları selamlıyoruz. Sağlık kurulumuzun önerdiği tedbirlere uyulduğu zaman inanıyorum ki, Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile bu sorunun üstesinden geleceğiz” ifadelerine yer verildi.