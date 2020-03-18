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Sağlık çalışanlarından vatandaşlara evinizden çıkmayın uyarısı

Sağlık çalışanlarından vatandaşlara evinizden çıkmayın uyarısı
Sağlık çalışanlarından vatandaşlara evinizden çıkmayın uyarısı

İstanbul’da bir hastanede çalışan sağlık çalışanları bir araya gelerek “Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal” notlarını paylaşarak vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları yeni tip korona virüs karşısında maske takarak vatandaşları uyardı. Sağlık çalışanları “Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal” notlarını paylaşarak vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafta şu not yazıldı: “Sağlık personelimiz bu zorlu süreçte 7/24 halkımıza sağlık hizmeti sunmak için fedakârca çalışıyor. Sizler de hem kendi sağlığınız hem de çevrenizdekilerin sağlığı için zorunlu bir durum olmadıkça lütfen dışarı çıkmayın.”

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