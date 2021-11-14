Sağlık çalışanlarını darp ettikten sonra serbest bırakılan şahıs tekrar gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda alkollü olduğu belirtilen H.A.İ.'ye getirildiği acil serviste doktor Abdullah Ercan ile koordinatör Yunus Karayılan tarafından müdahale edilmek istendi. Hastane acilini birbirine katan H.A.İ., doktor ve hastane koordinatörünü darp ederek yaraladı. Arbedede koordinatör Karayılan'ın kolu kırılırken, Dr. Ercan ise vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı darbeler sonucu yaralandı.

Olay sonrası gözaltına alınan H.A.İ. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelinin serbest kalmasına itiraz etti. Mahkeme şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verirken, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine verilen kararla H.A.İ. tekrar yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli H.A.İ.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Hasan Eryılmaz