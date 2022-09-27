Sağlık çalışanlarının bulunduğu otomobil kamyonla çarpıştı: 2'si hemşire 3 yaralı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolu Araştırma Hastanesi Köprüsü altında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu Hilal Coşkun idaresindeki 34 ZR 4635 plakalı otomobil, önünde seyir eden Birol Tuğcu'nun kullandığı 55 ABH 114 plakalı 20 ton hurda alüminyum yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada hastanede görevli sekreter Hilal Coşkun (36) ile hemşireler Ayşe Bakırcı (37) ve Fatma Cengiz (42) yaralandı.

Muhammer Ay

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