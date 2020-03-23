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Sağlık çalışanlarının çocuklarından vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı

Sağlık çalışanlarının çocuklarından vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı
Sağlık çalışanlarının çocuklarından vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı

Ankara'da bir hastanenin personelinin çocukları, çektikleri video ile vatandaşlara 'evde kalın' çağrısında bulundu.

Sağlık çalışanlarının çocuklarından vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı - Tıkla İzle

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran 'korona virüs' salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ülkeler vatandaşlarını evde kalmaları konusunda uyarıyor. Türkiye genelinde çıkarılan genelgeler ve uygulanan tedbirler kapsamında da vatandaşların evden çıkmamaları istendi. Ankara'daki Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli personelin çocukları çektikleri video ile vatandaşları evde kalmaya çağırdı. Videoda çocuklar, "Benim annem sizin için hastanede çalışıyor. Sizde annem için lütfen evinizde kalın" diyerek vatandaşlardan dışarıya çıkmamalarını istedi.

Mevlüt Hasgül
 

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