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Sağlık ekibine yardım için giden ekipleri bıçakladı: 1'i bekçi 3'ü polis 4 yaralı

Sağlık ekibine yardım için giden ekipleri bıçakladı: 1'i bekçi 3'ü polis 4 yaralı
Sağlık ekibine yardım için giden ekipleri bıçakladı: 1'i bekçi 3'ü polis 4 yaralı

Kayseri'de psikolojik sorunları olan şahıs, sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca takviyeye gelen polis ekiplerine saldırdı. 1'i bekçi 3'ü polis olmak üzere personeli bıçaklayan saldırgan şahıs etkisiz hale getirildi.

Sağlık ekibine yardım için giden ekipleri bıçakladı: 1'i bekçi 3'ü polis 4 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan İlçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak üzerinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen İ.T. için ailesi ambulans istedi. İddiaya göre İ.T., adrese gelen sağlık ekiplerine zorluk çıkarınca bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İ.T. müdahaleye gelen bekçi Fatih D., polis memurları T.A., M.A. ve A.K.'yi bıçakladı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Etkisiz hale getirilen şahıs yaralı olarak hastaneye kaldırılırken sağlık ekipleri ise yaralı personelleri ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Boğazından bıçaklanan bekçi Fatih D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, hastaneye gelen bazı meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Turan Bulut - Ali Göç - Yusuf Ziya Ağaşe
 

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