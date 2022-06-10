Sağlık ekiplerine zor anlar yaşatan yaralı ambulansa binmeyi reddetti

Kaza, Safranbolu-Karabük karayolu Kireçkuyusu mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün isminin öğrenilemediği 78 SF 947 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken, maddi hasarlı kaza nedeniyle yolun ortasında bekleyen iki aracı fark edemeyip çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansa taşınan yaralılardan biri sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Yaralı şahıs, zedelenmeye karşı boynuna takılan boyunluğu çıkartıp sedyeden inerek ambulansa binmeyi reddetti. Arkadaşlarının araya girmesiyle yaralı hastaneye kaldırıldı.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



Rıdvan Bostancı

