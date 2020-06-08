Sağlık görevlisi eldiveni balon yaptı, kaza sonrası ağlayan bebeği sakinleştirdi

Kaza, Malkara - Süleymanpaşa yolu üzeri Ahievren Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden ve direksiyon başında uyukladığı öne sürülen İrfan E. yönetimindeki 22 RG 274 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıktı.

Araziyi çevreleyen demir korkuluklara çarparak, otluk alana giren araç devrildi. Kazada, Ömür E., Esma E., Kerem E., Sena E. ve Filiz Y. yaralandı. Yaralılar tedavileri için Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, hastaneye getirilen yaralılardan bir bebeğin ağlaması üzerine 112 görevlisi, cerrahi eldiveni şişirip balon yaparak, bebeği sakinleştirdi.

Hüseyin Tayyar

