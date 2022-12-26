Sağlık grubu yeni yıl davetinde buluştu

Şef Berk İlter'in geceye özel hazırladığı enfes lezzetler eşliğinde düzenlenen geceye, ayrıca Gülnur ve Osman Kamaşık, Yasemin Bozkurt, Uğur Batur, Canan Göztepe, Arzu Kunt, Zeynep Mansur, Sinem Yıldırım, Zeynep Kasımlıoğlu, Ayşegül Kayabay, Ebru-Salim Kain, Banu Gökyar, Işık Durak, Faika Kozakçıoğlu, Nil ve Zafer Özsoy, Miray Yeşil, Özlem Ada, Sema Çelebi, Beyza Akıncı Kaplan, Nil Uzun, Ceren Bahadır Hatipoğlu, Melike Külahçı, Ebru Nuroğlu, Elvan Gaye Elvan gibi ünlü isimler de katıldı.

Tanfer Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nihat Tanfer, ”Türkiye çok zor günlerden geçti, halende geçmekte. Özellikle pandemi sonrasında ülkemizin yaşamış olduğu ekonomik ve bölgesel krizler nedeniyle bütün gruplar zor günleri yaşadılar. Biz o günlerin artık bittiğine inanıyoruz. Bundan sonra 2023'ün gerek ülkemiz gerekse grubumuz adına çok daha başarılara açık olduğuna inanıyor ve güveniyoruz. Böyle olacağını da göstergeler açık ve net olarak bize gösteriyor. Bu bakımdan yakın bir gelecekte gerek ülkenin gerekse bizim Tanfer Sağlık Grubu'nun çok daha farklı projelere imza atacağına inanıyoruz” dedi.

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