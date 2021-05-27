Sağlık ocağından hırsızlık kamerada

Edinilen bilgilere göre olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yer alan Muhittin Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Sağlık ocağına gelen görevliler kurumdaki bilgisayarlardan birinin yerinde olmadığını tespit edince durumu polise bildirerek yardım istedi.

Sağlık ocağının kapalı olduğu sırada yaşandığı değerlendirilen hırsızlık olayını ortaya çıkarmak için kurumun tüm güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, yaklaşık 150 saatlik kamera görüntüsünü tek tek inceledi.

Kamera görüntülerinde sağlık ocağından hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin D.S. olduğu belirlendi.

Pek çok suçtan kaydı bulunan ve polis ekiplerince yakalanan D.S. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serdar Şahin

