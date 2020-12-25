İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

'Sağlık sigortası prim borcunuz var' diye dolandırıcılığa 5 yıl hapis

'Sağlık sigortası prim borcunuz var' diye dolandırıcılığa 5 yıl hapis
'Sağlık sigortası prim borcunuz var' diye dolandırıcılığa 5 yıl hapis

Samsun'da "Sağlık sigortası yaptırmışsınız, prim borcunuz var" diye telefon açarak kandırdığı şahsın parasını alan bir kişi yargılandığı mahkemece 5 yıl hapis, 2 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden Ümit Y.'yi telefonla arayan Kadir G., sağlık sektöründen aradığını belirterek, "Sigorta yaptırmışsınız. Elimizde ses kayıtlarınız var. 2 bin 300 lira prim borcunuz var. Ödemezseniz 7 bin lira olacak. Hemen 375 lira öderseniz, bu borcunuz silinecek" diye kandırarak 375 lira para havale yaptırıp dolandırdı. Ümit Y. dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Kadir G. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz olarak yargılanan Kadir G. mahkemece "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl hapis, 2 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Muhammer Ay

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.