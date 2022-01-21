Sağlık turizmi ivme kazanmaya devam ediyor

Bu alanda faaliyet gösteren Türk kuruluşları Avrupa'dan ödül almaya devam ediyor. İngiliz Global Health And Pharma isimli sağlık kuruluşunun düzenlediği “Yılın En İyi Kliniği” ödülünü alan Akva Dent Genel Müdürü Ümit Efe, “Aynı hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Efe, "İngiltere'de bir firma tarafından verilen bu ödülün, yapmış olduğumuz işin profesyonel anlamda ne kadar doğru olduğuna ve uluslararası alanda ne kadar değer gördüğünün bir ifadesi olduğunu düşünüyorum. Özellikle Avrupa'da ve İngiltere'de bu anlamda ödüller almak bizim için çok değerli. Bu ödülün bizim için en büyük anlamı, işimizin karşılığını görebiliyor olmamız ve insanların bunu fark ediyor olmasıdır. Biz Sağlık Bakanlığı tarafından Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi verilmiş, GCR tarafından Sağlık Turizmi Firması olarak akredite edilmiş bir kuruluşuz. Bizim için önemli olan kişilerin sağlığı ve biz de bu konuda hassasiyet göstererek, doğru tedavinin doğru hekimlerle alınması için yolumuza devam edeceğiz. Devletimiz bize çok ciddi destek veriyor. Bununla birlikte biz de bugünlere geldik ve çok daha iyi noktalara hızla devam edeceğiz'' dedi.

Hakan Polat - Mert Yıldırım