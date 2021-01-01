Sağlıkçılar yeni yıla böyle girdi

Sivas Numune Hastanesi bünyesinde pandemi bölümü olarak kullanılan Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM) görev alan bir grup sağlıkçı, özel bir beste hazırlayarak klip çekti. Klipte sağlıkçılar giydikleri koruyucu kıyafetlerle "Korona var git kendi yoluna. Herkes baksın yoluna" sözlerinin yer aldığı şarkı eşliğinde oynadı. Klibi hazırlayan sağlık çalışanları renkli görüntüler oluşturdu. Özel kıyafetli sağlıkçılar klibin sonunda ise "Mutlu yıllar, Sivas Numune Hastanesi ÇAGEM 2. Evde Kal" yazılı dövizlerle vatandaşların yeni yılını kutlayarak korona virüse dikkat çekti.

Onur Erden

