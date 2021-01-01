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Sağlıkçılar yeni yıla böyle girdi

Sağlıkçılar yeni yıla böyle girdi
Sağlıkçılar yeni yıla böyle girdi

Sivas’ta korona virüsle en ön safta mücadele eden sağlık çalışanları yeni yıla, hazırladıkları “Korona var git kendi yoluna” bestesi eşliğinde oynayarak girdi.

Sağlıkçılar yeni yıla böyle girdi - Tıkla İzle

Sivas Numune Hastanesi bünyesinde pandemi bölümü olarak kullanılan Çok Amaçlı Geriatri Merkezinde (ÇAGEM) görev alan bir grup sağlıkçı, özel bir beste hazırlayarak klip çekti. Klipte sağlıkçılar giydikleri koruyucu kıyafetlerle "Korona var git kendi yoluna. Herkes baksın yoluna" sözlerinin yer aldığı şarkı eşliğinde oynadı. Klibi hazırlayan sağlık çalışanları renkli görüntüler oluşturdu. Özel kıyafetli sağlıkçılar klibin sonunda ise "Mutlu yıllar, Sivas Numune Hastanesi ÇAGEM 2. Evde Kal" yazılı dövizlerle vatandaşların yeni yılını kutlayarak korona virüse dikkat çekti.

Onur Erden
 

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