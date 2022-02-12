'Sağlıkçılardan' kooperatif görünümlü kumarhaneye baskın kamerada

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kahvehane, kooperatif ve dernek lokali görünümündeki bazı işletmelerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 28 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 153 kişiye kumar oynamaktan 278 bin TL para cezası uyguladı. Adreslerdeki aramalarda para yerine geçen çok sayıda pul, poker masası, oyun kağıtları ve 65 bin TL ele geçirildi. Baskın yapılan adresler mühürlenirken, 29 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

Operasyon kapsamında Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde Seyhan Nehri kıyısındaki kumarhaneye dönüştürülmüş kooperatife de baskın düzenlendi. Sağlıkçı üniforması giyen polis ekipleri, kooperatifin kapısında erketelik yapan bir kişiyi, sohbet etme bahanesiyle bir süre oyaladı. Şüpheli sağlıkçı kılığındaki polisler kooperatife girmek isteyince, polisi engellemeye çalıştı. Ancak polis zanlıyı etkisiz hale getirip içeri girdi. Operasyon için hazır bekleyen diğer ekipler ise içeride kumar oynayanları suçüstü yakaladı. Bu anlar bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.