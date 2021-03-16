Sağlıkçıları alkışlayamayınca tek ayağıyla resimlerini çizdi

Konya'nın merkez Meram ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Abdullah Donat, doğumunda yaşadığı hastalık nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamaz hale geldi. Küçük yaşlarda resme merak salan Donat, gittiği kurslarla resim yeteneğini artırarak sol ayağıyla yaptığı resimleri geliştirdi. Pandemi sürecinin başlamasıyla kursa gidemeyip resim yapamayınca hastalığı ilerleyen Abdullah Donat, tek kullanabildiği uzvu olan sol ayağını da kaybederek yatalak hale gelmenin korkusunu yaşıyor. Donat, pandemi sürecinde zor şartlar altında çalışan sağlık çalışanlarına dikkat çekmek amacıyla alkışlayamayınca tek ayağıyla ‘Türkiye'yi kucaklayan sağlık çalışanı' fotoğrafını çizerek kendisini ifade etti. Abdullah Donat'ın tek hayali, yaptığı ‘Türkiye'yi kucaklayan sağlık çalışanı' fotoğrafını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya hediye edip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmek.

'Hayalim; Sağlık Bakanı'na tabloyu hediye edip Cumhurbaşkanıyla görüşmek'

Kullanabildiği tek uzvu olan ayağıyla resim çizen Abdullah Donat, "Ellerimi kullanamıyorum, sadece sol ayağımı kullanıyorum. Şu anda sol ayağımı da kullanamaz hale gelmek üzereyim. Sol ayağımda sıkıntılar başladı. Sol ayağımla hemen hemen her şeyi yapıyordum. Resimleri ayağımla yaptım. Şu anda resim de yapamaz hale geldim. İki hayalim var; birincisi sağlıkçılar için yapmaya çalıştığım resmi Sağlık Bakanımıza takdim etmek. Sağlıkçılara bir teşekkür ve moral olması açısından bakanımıza sunmak isterim. İkincisi de Cumhurbaşkanımızla külliyede 5-10 dakika görüşmek istiyorum. Hayallerim bunlar ama hayal olacaksa hayal kalır. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanı da uygun görürse çok sevinirim. Bu arada tüm sağlıkçılarımızın Tıp Bayramı'nı kutlarım. Bir daha böyle bayramlar yaşamayalım istiyorum” dedi.

Kendisine ayaklarıyla nasıl resim yaptığının sorulduğunu söyleyen Abdullah Donat, “Çoğu da benim ayağımla yaptığıma inanmıyor. Ben de şöyle diyorum; ellerimizle yapamayız diyorlar. Ben de latife olarak aradaki farkı kaldırsın diye ‘tamam ben de elimle yapamıyorum, ayağımla yapıyorum' diyorum. İnanan inanıyor, inanmayanı da zorla inandıracak değilim. Yapmaya çalıştım bir şeyler. Kursa da hobi olarak gittim, hocalarımın da faydası oldu, tabii çok yakın davranarak ilgi gösterdiler. Rabbim hepsinden razı olsun. Biraz da bana vakit geçirme oldu. Salgın başlayınca kursa gidemez olduk evde kaldık, hareketsiz kaldık. Sol bacağımdaki artan hastalığın sebebi bu diye düşünüyorum. Hareketsizlik çok kötü bir şey” diye konuştu.

'Ayağım biterse kendim de biterim'

Cumhurbaşkanı'nın portresini yaptığını anlatan Abdullah Donat, “Kendisine yaptığım resmi Konya'ya geldiğinde verme şansını da buldum, sağ olsun kabul ettiler. Bazı arkadaşlar görmüşler, isteyene veriyorum, onlar da gönüllerinden ne koparsa veriyorlar. Bazıları satıldı, bunlar son yaptığım resimler. Sağlıkçılar için yaptığım resim son resmimdi. Ondan sonra resim yapamadım. Şu anda tek kullanabildiğim sol ayağımda 1 yıldır sıkıntılar başladı. Ayağımın mümkünse tedavisini istiyorum. Çünkü bu ayağım biterse kendim de biterim diye düşünüyorum. Çünkü her şeyimi ayağımla yapıyorum. Yemek yiyemiyorum ama arabamı ayağımla kullanıyorum, resimler çiziyorum, bazı şeyler yapıyorum. Şu anda çoğu yaptığım şeyi yapamaz hale geldim. Daha da kötüye gitmesinden korkuyorum. Mümkünse ayağımın tedavisini istiyorum. Tekrar resme başlamak istiyorum” şeklinde konuştu.

Ramazan Çetin

