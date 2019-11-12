Sağlıklı fikirlere 30 milyon liralık fon

Omurga Şirket Ortağım adını taşıyan fonun yatırım komitesi Akın Kozanoğlu, Mehmet Erktin, Mehmet Buldurgan, Burak Divanlıoğlu, Aydonat Atasever, Oğuz Kösebay ve Murat Ergin gibi isimlerden oluşuyor. Fon daha çok pazarda yerini almış ancak büyümek için sermaye desteğine ihtiyaç duyan sağlıklı şirketlerine yatırım yapacak. Bu şekilde 10 firmaya 1 ila 5 milyon lira yatırım yapması beklenen fonun bir yıl içerisinde 30 milyon liralık büyüklüğe ulaşması hedefleniyor. Omurga Şirket Ortağım GSYF'nin bir başka özelliği ise mobil aplikasyon ile girişim seçiminde yatırımcısının fikirlerini alması olacak. Böylece yatırım stratejisine yatırımcının da katkısı sağlanmış olacak. Fon, kurumsal yatırımcıların yanı sıra bireysel yatırımlara da destek verecek

Türkiye'de hâlihazırda 41 adet Girişim Sermayesi Yatırım Fonu toplam 1,6 milyar Türk Lirası büyüklüğüne ulaşmış durumda. Omurga Portföy'ün fonlarının büyüklüğü ise 300 milyon Türk Lirası civarında seyrediyor.

Türkiye Gazetesi