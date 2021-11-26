Şah damarı tıkalı olan geçici felçli hasta 2 günde ayağa kalktı

Ordu'da yaşayan Dudu Gül Kılıçarslan şah damarında pıhtı atması sonucunda geçici felç oldu. Hastaneye kaldırıldığında bilinci kapalı olan Dudu Gül Kılıçarslan, gerçekleştiren ameliyat ile hayata tutundu. Felci iki gün içinde atlatan Dudu Gül Kılıçarslan yürüyerek eve döndü.

Ameliyatı gerçekleştiren VM Medical Park Samsun Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Atilla Saraç, "Dudu Gül Teyze bize şah damarında ciddi daralma ile geldi. Sedyedeydi ve şuuru kapalıydı. Yapılan tetiklerde şah damarının tamamına yakını tıkalıydı. Bir pıhtı atmıştı ve şuuru kaybolmuştu. Geçici felç mevcuttu. Kendisini acil ameliyata aldık. Damarı tıkayan pıhtıyı temizledik. Tamamen açtık. Sonrasında Dudu Gül Teyze'yi yürüyerek taburcu ettik” ifadelerini kullandı.

Şah damarı tıkanıklığı veya darlığının en az kalp damarlarındaki darlık kadar sık görüldüğünün altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Atilla Saraç, “Genellikle kalbimize baktırıyoruz ama şah damarlarına baktırmayı ihmal ediyoruz. Bu durum felçlere ve hayati tehlikeye neden olabiliyor. O yüzden yılda bir kez şah damarlarımızı kontrol ettirelim. Kalp damarlarında tıkanıklık olan hastaların en az yüzde 40'ında şah damarlarında tıkanıklık vardır. Genellikle kalp muayenesini hastalarımız ihmal etmiyor ama şah damarlarına baktırmıyorlar. Sonuç olarak şah damarlarındaki tıkanıklık hem felce hem de hayati tehlikeye yol açabiliyor" diye konuştu.

Furkan Abrek Ünal

